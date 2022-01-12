مصدر:(44) مرشحا ً لرئاسة الجمهورية لغاية اليوم

مصدر:(44) مرشحا ً لرئاسة الجمهورية لغاية اليوم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، اليوم الأربعاء، باعداد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.وافادالمصدر ، ان “عدد المرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن بشكل رسمي بلغ (44) شخصاً”.وأضاف، ان “من ضمن المرشحين عدد من النساء”. بدون ان يكشف عن اعدادهن.

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