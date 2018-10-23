مصدر:60 مليار دينار لمشروع متوقف عن العمل!

بعقوبة /شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن توقف مشروع معالجة مياه الصرف الصحي ببعقوبة عن العمل بعد اسبوعين على افتتاحه، مبينا انه كلف الدولة اكثر من 60 مليار دينار.وافاد المصدر: ان “مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بعقوبة والذي كلف خزينة الدولة اكثر من 60 مليار دينار متوقف عن العمل رغم مرور اسبوعين على اعلان افتتاحه بشكل رسمي بحضور وزيرة البلديات والاسكان”.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان “عدم تشغيل المشروع رغم مرور اسبوعين على افتتاحه تدل على وجود استعجال في افتتاحه رغم عدم وجود اي تشغيل تجريبي لبيان مدى قدرته على اداء المهام والوظائف الموكلة اليه”.وكانت وزيرة البلديات والاعمار افتتحت في 5 من الشهر الجاري مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في بعقوبة بكلفة زادت عن 60 مليار دينار بعد مرور نحو 10 سنوات على البدء به.