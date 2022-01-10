مصدر:(76) عدد نواب الكتلة الصدرية

مصدر:(76) عدد نواب الكتلة الصدرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في التيار الصدري، الاثنين، عن عدد نواب “الكتلة الأكبر” التي قدمتها الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال الجلسة الأولى أمس الأحد.وافاد المصدر ، إن “القائمة التي قدمها رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري الى رئيس البرلمان المنتخب ضمت 76 نائباً صدرياً فقط من دون أسماء النواب الملتحقين بالكتلة الصدرية من الكتل الأخرى”.

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