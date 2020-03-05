مصدر:88 منصبا لحزب طالباني في حكومة مسرور

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس (5 آذار 2020)، عن اتفاق سياسي جرى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، من حصة الاخير لشغل 88 منصبا شاغرا في حكومة إقليم كردستان، مبينا أن الوطني الكردستاني اختار جميع اسماء المرشحين للمناصب الحكومية.

وأفاد المصدر ، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني أجرى مفاوضات عدة خلال الايام الماضية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لملء المناصب الشاغرة في الحكومة الجديدة لاسيما بعد اختيار المكتب السياسي للوطني الكردستاني”.

واضاف، أن “للاتحاد الوطني ما يقدر بـ 88 منصباً في الحكومة الحالية بالإقليم مازالت شاغرة أو تدار بالوكالة”، لافتا إلى أن “الحزب توصل الى اتفاق نهائي حول هذا الأمر وقرر شغلها رسمياً من قبل مرشحيه وسيتم رفع الاسماء من قبل المجلس القيادي الى المكتب السياسي بعد تشكيله خلال الفترة المقبلة”.