مصرف الرافدين يعلن بيع الدولار بسعر (132) ألف دينار في مطار بغداد الدولي

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، المباشرة ببيع الدولار للمسافرين بسعر 132 ألف دينار.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “المصرف باشر ببيع الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي بسعر 132 ألف دينار”.وفي وقت سابق من اليوم، أرسل البنك المركزي العراقي، كتاباً رسمياً الى جميع المصارف بسعر صرف الدولار الجديد. وبينت وثيقة صادرة من المركزي العراقي، اليوم الأربعاء.