مصرف الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل

مصرف الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، تطبيق النظام المصرفي الشامل في 29 فرعاً حتى الان.‎وذكر بيان للمصرف، انه “تنفيذا للتوجهات الحكومية باعتماد الأساليب الحديثة في انجاز المعاملات المصرفية وتوسيع دائرة النشاط المصرفي باستخدام الأجهزة التقنية المتطورة، يعلن مصرف الرافدين تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرعي (الأنبار وجامعة الموصل) لينضم بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية ( زرباطية – سفوان – عرعر – طريبيل ) في خطوة مهمة لمغادرة العمل الورقي والانتقال الكلي باتجاه التحول الالكتروني”.‎واكد المصرف ان “خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وان من اوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الالكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين امام المواطنين واختزال الوقت والجهد في انجاز معاملات المواطنين”.

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