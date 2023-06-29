مصرف الرافدين يعلن عن شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً

مصرف الرافدين يعلن عن شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليوناً.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، أنه “تم شمول المواطنين والموظفين والمتقاعدين بقروض 150 مليون للبناء والترميم وشراء دار سكن وقطعة ارض سكنية”.

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