مصر تجدد تحذيرها من الهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح الفلسطينية

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مصدر يرلماني:نواب تقدم والإطار يرفضون إدارج فقرة انتخاب رئيسا للبرلمان
مصدر حزبي: انسحاب قيادي من حزب الحلبوسي وانضمامه إلى حزب السيادة
ائتلاف المالكي: الوضع الراهن لايستحمل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة
مصدر إطاري:ائتلاف إدارة الدولة لم يتفق على أسم المرشح لرئاسة البرلمان
حزب طالباني يرفض تأجيل انتخابات الإقليم
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اليوم..أسعار صرف الدولار=146250 ديناراً
العراق يدعو إلى وضع سياسات مائية مشتركة بين البلدان المتشاطئة
خبير اقتصادي:استمرار استهداف الحقل الغازي في الإقليم يقوض الاكتفاء الذاتي من الغاز
وزير الموارد المائية يشتكي من شحة المياه في العراق جراء قطعة من إيران وتخفيضه من تركيا
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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حزب بارزاني:لن ندفع ديناراً واحداً إلى بغداد وغصبا على أنف الأخيرة إرسال( 950 )مليار ديناراً شهرياً لحكومة الإقليم
الزراعة النيابية:السوداني خائن جعل تركيا تتحكم بالثروة المائية العراقية
الأعرجي أمام الروس وإيران..يجب طرد القوات الأمريكية من العراق خلافا لتصريحات السوداني
مصدر سياسي:السامرائي حوت فاسد غير خاضع للمساءلة لكونه إطاري
حزب كردي: من ينصاع لأوامر حزب بارزاني جبان ومتخاذل لا يستحق الاحترام
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