مصفى كربلاء النفطي يستبدل العمال العراقيين بالإيرانيين!

مصفى كربلاء النفطي يستبدل العمال العراقيين بالإيرانيين!
آخر تحديث:

كربلاء/شبكة اخبار العراق- كشف مصدر في مصفى كربلاء النفطي، الاحد (13 كانون الثاني 2019)، حقيقة إنهاء عمل الالاف من العاملين العراقيين في المصفى.وقال المصدر في افادته، إن “العاملين الذين تم تسريحهم يعملون بصفة عقود مؤقتة تنتهي بنهاية كل سنة، وبما ان سنة ٢٠١٨ قد انتهت فإن هذه التعاقدات مع العاملين انتهت”.وأضاف، أن “العقود الجديدة ستبرم مع العمال الايرانيين  بعدد 14 الف عامل إيراني مقيم في كربلاء،وقالت منظمات المجتمع المدني في بيانات لها اليوم،ان تصرف مصفى نفط كربلاء بهذه الطريقة هو افقار وتجزيع لأبناء شعب مقاوم صمد وقاتل وضحى وانتصر على الارهاب.وأكدت بانها  لن تسكت عن تجويع أبناء شعبنا.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناولت انباء أفادت بـ “تسريح الالاف من العمال العراقيين في مصفى كربلاء النفطي، واستبدالهم بعمال ايرانيين”.يذكر ان مصفى كربلاء النفطي خاضع لسيطرة مليشيات احزاب تحالف الفتح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *