مصيبة..إلغاء الحدود بين العراق وإيران والدخول للبلدين بالبطاقات الشخصية وليس بالجوازات!

بغداد/شبكة أخبار العراق- علق المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، اليوم الأربعاء، على الأنباء المتداولة بشأن توقيع العراق اتفاقية مع إيران تسمح بالسفر بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية بدلاً من جواز السفر.

وقال ميريفي حديث صحفي، إن “ما جرى توقيعه هو مذكرة تفاهم فقط، وليس اتفاقية”.

وأشار إلى أن “المذكرة تقوم على مبدأ التعامل بالمثل بين الجانبين، وتتعلق باستخدام البطاقة الشخصية في السفر بدل جواز السفر”.

وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اخباراً تفيد بأن العراق وإيران وقعا اتفاقية تسمح بالسفر بين البلدين عبر استخدام البطاقة الشخصية بدل جواز السفر، راح العراق واصبح محافظة إيرانية بالتمام والكمال.