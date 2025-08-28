مطالبات شعبية بالتحقيق في عقود فساد تأهيل مطار البصرة

مطالبات شعبية بالتحقيق في عقود فساد تأهيل مطار البصرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب مراقبون وناشطون هيئة النزاهة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية بالتحقيق في شبهات الفساد المرتبطة بعقود تأهيل مطار البصرة الدولي، والتي وصفوها بأنها تحولت إلى “بؤرة لاستنزاف المال العام”.وقال الناشط عمار أبو عراق اليوم، إن “من غير المعقول أن تُصرف مبالغ تصل إلى 170 مليار دينار لأعمال حدائق وتأهيل قاعات وتبليط شارع وإنشاء بوابة للمطار، في حين أن هذه الأموال تكفي لبناء مطار محلي متكامل”.وبيّن أن “الأعمال لم تشمل مدرج المطار أو برج السيطرة، بل اقتصرت على تشجير وديكورات نفذها مكتب محلي متخصص بديكورات المطاعم وصالونات الحلاقة”، مطالباً بـ”تشكيل لجنة تحقيق خاصة من الرئاسات الثلاث للنظر في العقود التي أُحيلت جميعها إلى شركة الهلال التابعة لغسان صكبان، ومنها عقد المساحات الخضراء بكلفة 70 مليار دينار، لتتجاوز قيمة العقود المجمعة أكثر من 200 مليار”.وشدد أبو عراق على “ضرورة فتح تحقيق مع مدير قسم العقود في ديوان محافظة البصرة ، إياد مبارك، المتهم بالتواطؤ مع شركة الهلال والتلاعب بمستمسكات الشركات المتقدمة، بهدف إرساء المناقصات على الشركة نفسها، التي يمتلكها سائق الشفل سابقاً غسان صكبان عبد الكريم، والذي بات اليوم يمتلك عشرات الشركات”.يُذكر أن حق الرد والتوضيح مكفول لإدارة مطار البصرة والجهات والشخصيات التي ورد ذكرها في هذا التقرير، حال ورود أي رد رسمي منهم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *