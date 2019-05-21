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صولاغ يحذر عشائر الانبار من التعامل مع الأمريكان
مطالبات نيابية بإقالة رئيس هيئة المنافذ الحدودية لزيادة معدل دخول المخدرات الإيرانية
برهم صالح “قلق” من التصعيد الأمريكي ضد إيران
هود يطمأن الفياض بعدم استخدام الأراضي العراقية ضد إيران
مصدر:إرسال مبعوثين من قبل عبد المهدي إلى واشنطن وطهران لوقف التصعيد
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حزب طالباني:عبد المهدي أكد لنا بقطع المستحقات المالية عن الإقليم لعدم الالتزام بقانون الموازنة
صالح وبلينغسلي يؤكدان على تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن
علاوي:إحراق المزارع والبساتين العراقية رسالة إيرانية بـ”منع الاكتفاء الذاتي”
توقع برلماني باقرار موازنة تكميلية للعام الحالي
نائب ينتقد وزير المالية بإرسال رواتب موظفي الإقليم خلافا لقانون الموازنة
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN