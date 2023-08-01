مطالب نيابية بفتح تحقيق عن سرقات صندوق إعمار المحافظات المحررة

مطالب نيابية بفتح تحقيق عن سرقات صندوق إعمار المحافظات المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب المستقل حسين حبيب، الثلاثاء ، رئيس الوزراء والقضاء وهيئة النزاهة بفتح تحقيق شامل بملف الاموال المصروفة على اعمار المحافظات المحررة خلال الفترات السابقة . وقال حبيب في حديث  صحفي ، أن ” أغلب الاموال التي خصصت لمشاريع اعمار المدن المحررة ذهبت لجيوب الفاسدين وجيرت لمصالح حزبية خلال الانتخابات”. وأضاف أن “المرحلة الحالية تختلف عن سابقاتها على اعتبار انها مرحلة خدمات وبحاجة الى إعادة جميع الأموال المنهوبة ، لافتا إلى أن ”  الحقبة السابقة شهدت فساد ضمن توبيبات عديدة سيما مشاريع اعمال المناطق المحررة “. داعيا إلى تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق بملف اعمار المدن المحررة للسنوات السابقة وكشف حجم الاموال المسروقة واستردادها ومحاسبة جميع المتورطين دون مجاملة”.وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي قد اكد في تصريح سابق عن تورط جهات فاعلة باستغلال أموال صندوق اعمار المناطق المحررة وسرقتها وفي وضح النهار

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