مطالب نيابية لتعديل قانون “مكافحة البغاء”

مطالب نيابية لتعديل قانون “مكافحة البغاء”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن عشرات البرلمانيين  قدموا مقترحا لتعديل قانون مكافحة “البغاء” في البلاد والذي يتضمن محاربة الزنا والشذوذ الجنسي وتبادل الزوجات.وجاء كلام المالكي بعد دعوات بعض الأحزاب الشيعية وبدعم من مرجعية النجف وقم وطهران وكربلاء بنشر الشذوذ والرذيلة والفجور والفسوق والمخدرات  تحت عنوان للإسراع بظهور المهدي القصة الفارسية الكاذبة وبالحقيقة هو لصالح المشروع الإيراني لتدمير العراق .

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