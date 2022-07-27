معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للتجديف في إيطاليا

معسكر تدريبي للمنتخب العراقي للتجديف في إيطاليا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الاتحاد المركزي للتجديف عبد السلام خلف، الأربعاء، عن إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في إيطاليا، تحضيراً للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها التشيك في الثامن عشر من أيلول المقبل.وقال خلف في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، إن “المعسكر سينطلق في الثامن عشر من شهر آب ويستمر لغاية السادس عشر من أيلول المقبلين”، مبيناً أن “المعسكر سيعود على لاعبينا بفائدة عالية من خلال تكثيف الوحدات التدريبية وإجراء لقاءات ودية مع الفرق التشيكية والتي تعد من الدول المتطورة في رياضة التجذيف”.وأضاف خلف، أنه “تم تقديم طلب الحصول على سمة الدخول ليتسنى بعدها تحديد موعد السفر”، مشيراً إلى أن “المنتخب دخل معسكر تدريبي داخلي في بحيرة دوكان استمر 21 يوماً، والآن يواصل تدريباته بواقع وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية في بغداد”.وتابع، أن “الاتحاد يحرص على تطوير اللعبة من خلال التعاقد مع شركات عالمية متخصصة وتم شراء 10 زوارق، تضم 6 فردي و4 زوجي وكذلك 8 أزواج مجاديف، فضلاً عن أجهزة تدريبية أرضية الكترونية حديثة”. 

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