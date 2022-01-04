معسكر تدريبي للمنتخب الوطني بكرة اليد في الدوحة

معسكر تدريبي للمنتخب الوطني بكرة اليد في الدوحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخل المنتخب الوطني بكرة اليد،الثلاثاء، بمعسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للبطولة الآسيوية.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي، إن “وفد منتخبنا الوطني لكرة اليد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لاقامة معسكر تدريبي استعداداً للبطولة الآسيوية”.وأوضح عبد الرضا، ان “المعسكر سيستمر لغاية التاسع من الشهر الحالي، حيث أجرى منتخبنا بقيادة كادرة التدريبي مساء امس على صالة الدحيل أولى وحداته التدريبية استعدادا للقاء منتخب قطر يوم غد الأربعاء على أن يخوض المباراة الثانية يوم الجمعة المقبل”.وستقام البطولة الاسيوية الـ20 في السعودية خلال الفترة 31-18 من الشهر الحالي.

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