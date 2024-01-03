معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا

معسكر تدريبي لمنتخبنا الوطني في أبو ظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل  وفد المنتخب الوطني، أبوظبي مساء أمس الثلاثاء ، استعدادا للدخول في معسكر تدريبي تحتضنه  العاصمة أبو ظبي تحضيرا لنهائيات كأس آسيا 2023.وأعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في حديث صحفي، أن وفد المنتخب يتواجد في أبو ظبي لإقامة تجمع والدخول في معسكر يستمر لغاية الحادي عشر من شهر كانون الثاني الحالي، تحضيراً لبطولة أمم آسيا.وأضاف عماد، أن “منتخبنا الوطني سيخوض لقاءً تجريبياً واحداً فقط أمام كوريا الجنوبية في إمارة دبي في السادس من الشهر الحالي”.وتابع أن خوض المباراة يأتي “نزولاً عند رغبة المدرب كأساس الذي برّر فكرة خوض مباراة ودية ثانية سيفقده ثلاثة أيام من التدريب وهو بحاجة ماسة إلى عمل المزيد من التمارين الخططية لتطبيق الأسلوب وطريقة اللعب التي سيتبعها مع المنتخبات الأخرى”.

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