معصوم: “الترجمة” من الكردية إلى العربية سببت لنا مشاكل سياسية!

معصوم: “الترجمة” من الكردية إلى العربية سببت لنا مشاكل سياسية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ، الاربعاء،أن إقليم كردستان “ملتزم” بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، مشيرا الى ان ما تم ترجمته من الكردية إلى العربية بشأن تصريح نيجرفان بارزاني كان خاطئاً والذي استخدم فيه مصطلح “احترام” بدلا من “التزام” الإقليم بهذه القرارات.وذكر مصدر :إن “معصوم وخلال لقائه بمجموعة من السياسيين قال, اننا نعاني من ضعف الترجمة من الكردية الى العربية وهي دائما ما تسبب لنا مشاكل كثيرة ومنها ترجمة موقف الاقليم ازاء قرار المحكمة الاتحادية بشان الاستفتاء باستخدام كلمة “احترام” بدلا من “التزام” والتي أدخلتنا في متاهة جديدة”.وأوضح معصوم بحسب المصدر, أن “تصريح بارزاني حول التزام الإقليم بهذه القرارات يؤكد إلغاء الاستفتاء من جانب كردستان, كون الالتزام يعني الاعتراف بقرارات المحكمة الاتحادية”.وأشار إلى أن “مسعود بارزاني أخطأ عندما أعلن الاستفتاء في أيلول الماضي”, داعياً الحكومة إلى “عدم معاقبة الشعب الكردي كون الخطأ يقع على عاتق بارزاني والمسؤولين الأكراد”.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني قد أكد في (20-11-2017) “احترام حكومته لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول الماضي.

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