معصوم :قلمي جاهز للمصادقة على قرارات الإعدام

بغداد/شبكة أخبار العراق- رمت رئاسة الجمهورية، كرة ملف إعدام الإرهابيين في ملعب الحكومة العراقية، مؤكدة أن الحكومة لم ترسل لغاية الآن إلى الرئيس فؤاد معصوم، ملفات إعدام الإرهابيين المتخذ بحقهم حكم نهائي. وقال مراسل شبكة اخبار العراق إن “العشرات تظاهروا اليوم، إمام قصر معصوم”، مشيراً إلى أن “ممثل عن رئاسة الجمهورية أكد للمعتصمين أن الحكومة لم ترسل للرئيس معصوم اي ملفات إعدام للإرهابيين باستثناء المدانين بمجزرة سبايكر”.وأضاف الممثل عن رئاسة الجمهورية، أنه “الرئاسة ستصدر بيان خلال الايام القادمة توضح حقيقة الامر”.ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوم الخميس الماضي، بانزال القصاص العادل بحق الإرهابيين المحكومين بالاعدام.هذا واعلنت وزارة العدل، الجمعة، اعداد المراسيم الجمهورية للمشمولين بقانون مكافحة الارهاب، فيما أكدت انها ماضية وبخطوات ثابتة لايقاع القصاص العادل بكل من انتهك حرمة الدم العراقي.يذكر أن وزير العدل حيدر الزاملي اعلن، في وقت سابق من اليوم ، تنفيذ احكام الاعدام بحق 13 مدانا بالارهاب ممن اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية ثأرا للمغدروين.