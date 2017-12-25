معصوم للعبادي:سأحملك مسؤولية رفض الحوار مع أربيل

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي من رفض الحوار مع إقليم كردستان، مبينا ان ضريبة الرفض ستكون كبيرة ولن يستطيع العبادي تقويض “كيان” كردستان.وقال معصوم في حديث صحفي له اليوم:ان “جهوده مستمرة لبدء الحوار بين أربيل وبغداد، وقد وجه رسالتين بهذا الشأن الى رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، والى العبادي لكنه لم يتسلم الرد منهما”.وأضاف ان “جميع الأطراف والجهات السياسية في بغداد كانت ضد الاستفتاء ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية جميعهم الان يطالبون بالحوار ولم ار كتلة سياسية ترفض ذلك”.وأشار معصوم الى ان “رفض الحوار سيكون ضريبته كبيرة ولن يستطيع العبادي ان يتهرب منه لوجود ضغوط دولية وداخلية”، مشددا بالقول ان “العبادي ليس باستطاعته تقويض كيان كردستان.وكشف مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، السبت الماضي، عن تفاصيل مبادرة الرئيس فؤاد معصوم لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، فيما بين المبادرة جاءت بموافقة نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي واياد علاوي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.واضاف الكناني، ان “المبادرة صدرت بقرار باجتماع الرئاسات الاخير مع الكتل السياسية، بموافقة المالكي وعلاوي والجبوري، فهم طلبوا ان تكون هناك مبادرة من قبل رئاسة الجمهورية لفتح حوار بين بغداد واربيل”، مبينا ان “معصوم ارسل رسائل ومذكرات الى الجهات المسؤولة عن التفاوضات في بغداد واربيل لحل الخلافات العالقة”.وأضاف ان “هناك ردود ايجابية على مبادرة معصوم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”، موضحا ان “الحوار الذي سنطلق مع السنة الجديدة سيكون برعاية رئاسة الجمهورية، فهي الجهة المعنية بوحدة البلاد، والمبادرة ليس برعاية الامم المتحدة بل هي لها جانب فني فقط والمبادرة برعاية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم”.