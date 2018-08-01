معصوم لوزير الداخلية :اهتمامي الأول أمن الأكراد في كركوك!!

معصوم لوزير الداخلية :اهتمامي الأول أمن الأكراد في كركوك!!
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الاربعاء، خلال لقائه بوزير الداخلية قاسم الاعرجي، على أهمية العمل على الأمن واحلال الانسجام في محافظة كركوك في اشارة ضمنية (لحماية الاكراد).وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل، اليوم، وزير الداخلية قاسم الأعرجي برفقته عدد من الوكلاء والقادة والمستشارين في الوزارة”.وشدد معصوم بحسب البيان على “أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة في تعزيز الاستقرار والأمن وبما يتطلب تعزيز الجهود في هذا المجال وعبر عن أمله في أن تقوم الوزارة بالعمل على الأمن وإحلال التفاهم وروح الانسجام بين مختلف المكونات في مدينة كركوك لأهمية المدينة في إدامة الاستقرار والحفاظ على المكتسبات المتحققة لصالح جميع العراقيين”.من جانبه أكد الاعرجي حرص “الوزارة على مواصلة دورها الوطني المسؤول بما يحقق الأمن ويحافظ على القانون ويساعد في تحقيق العدالة وبسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العراق لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الدوائر المختصة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *