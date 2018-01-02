معصوم وسيليمان يؤكدان على الحوار بين بغداد وأربيل

معصوم وسيليمان يؤكدان على الحوار بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، فواد معصوم، اليوم الثلاثاء، عن استقبال معصوم سفير الولايات المتحدة في العراق، دوغلاس سيليمان، لافتاً إلى أن الجانبان اكدا على ضرورة الاسراع بالحوار بين بغداد واربيل.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ان “معصوم والسفير سيليمان تبادلا التهاني بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد مع التمنيات بالمزيد من التقدم للعلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين”.واضاف البيان انه “جرى خلال اللقاء حديث موسع عن مجمل التطورات السياسية في العراق والتأكيد على أهمية الاسراع بالحوار الجاد من أجل حل جميع المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على أسس الدستور”.

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