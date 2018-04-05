معصوم يؤكد على أهمية بناء جيش وطني بعيدا عن التخندق الطائفي

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم،الخميس، على أهمية بناء جيش وطني متطور ومهني قادر على الإسهام في عملية الاعمار والتقدم فضلا عن حماية المواطنين دون تمييز.وذكر بيان رئاسي اليوم، ان معصوم “أشاد خلال استقباله في قصر السلام ببغداد اليوم الخميس قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي، بشجاعة وصمود وبسالة القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، مثنياً على الانتصارات العظيمة المتحققة في المعارك التي جرت ضدّ التنظيمات الإرهابية في مختلف مناطق العراق”.وفيما حيا الرئيس معصوم البطولات التي سطرها رجال مكافحة الإرهاب وتضحياتهم من أجل تحرير كل شبر من بلادنا من رجس العصابات الإرهابية، أكد على أهمية بناء جيش وطني متطور ومهني قادر على الإسهام في عملية الاعمار والتقدم فضلا عن حماية المواطنين دون أدنى تمييز”.