معصوم يجتمع بحيتان الفساد “لبحث أفضل” الأجواء للانتخابات القادمة!

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بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الثلاثاء، إجتماعاً رفيع المستوى لتدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة.وذكر بيان رئاسي اليوم: ان الاجتماع عقد في قصر السلام ببغداد “وحضره رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة وممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية وهم رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وصالح المطلك وهادي العامري وضياء الأسدي”.وأكد المجتمعون بحسب البيان “حثهم الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات لإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة.