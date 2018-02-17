معصوم يدعو إلى الحوار بين المرجعيات الدينية في البلاد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم السبت، لحوار شامل بين المرجعيات الدينية لخلق بيئة ترسخ روح الوحدة وتنهي الخلافات السياسية في العراق.وقال معصوم في كلمة القاءها ممثله في المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة الإسلامية، ان “الحوار الشامل بين المرجعيات الدينية هو الحل الوحيد لخلق روح الوحدة وانهاء الخلافات السياسية في العراق، والمضيء في تقديم ما هو أفضل لصالح الشعب العراقي”.واضاف ان هذا “الحوار سيرسخ لاستقرار مجتمعي يقوم على اساس المصالحة المجتمعية ومواجهة التحديات يداً بيد لمنع عودة الارهاب والتطرف”