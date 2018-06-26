معصوم يدعو إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، على تشديد الاجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد والتهريب.وذكر بيان صحفي للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، ان معصوم “استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي وبحث معه المشاكل والعقبات التي تواجه عمل الهيئة”.وأكد معصوم، بحسب البيان “على لزوم تطبيق القانون في عمل المنافذ الحدودية، لا سيما البحرية والبرية”، داعيا الى “تشديد اجراءات فرض القانون والاجراءات الاصولية على كافة المستويات”.ورحب بمستوى “التعاون والتنسيق بين الهيئة والسلطات ذات العلاقة في اقليم كردستان”.وشدد على “اهمية الاهتمام بالمنافذ الحدودية وتطويرها بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية بما يسهم في تعزيز المكاسب الاقتصادية والسياحية الوطنية”.واكد معصوم على “مكافحة الفساد والتهريب في كافة المرافق ذات العلاقة، واعتماد الطرق الحديثة والاجراءات الفعالة لمعالجة المشاكل الحالية لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المالية للمنافذ الحدودية كمصدر أساسي للاقتصاد الوطني وكواجهة للمكانة الحضارية للبلاد”.من جانبه، استعرض العقابي المشاكل والتحديات التي تواجه عمل الهيئة حاليا.