معصوم يدعو إلى تعزيز العلاقات بين العراق والبحرين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، على المصالح المشتركة وتعزيز السلام والتعاون والتقدم في المنطقة.وقال بيان المكتب الاعلامي لمعصوم اليوم، ان “الاخير استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، وفد البرلمان البحريني برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي عبد الله العرادي لبحث التعاون المشترك في كافة المجالات”.واضاف معصوم، ان “العلاقات التاريخية بين العراق والبحرين وبين المجتمع العراقي والبحريني هي علاقات متينة وراسخة في مختلف المراحل والحقب، ولها امتداداتها في مختلف المجالات وبما يؤكد دائما المصالح المشتركة ويعزز السلام والتعاون والتقدم في المنطقة” .وشدد، على “اهمية هذه الزيارات بين البلدين”، مؤكدا في السياق ذاته “حرص العراق على التعاون في كافة المجالات” .ومن جانبه نقل رئيس الوفد تحيات الملك حمد بن عيسى بن سلمان ال خليفة ورئيس مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة الي الرئيس معصوم”، معبراً عن رغبة المجلس في العمل المشترك مع مجلس النواب العراقي من اجل تعزيز سبل العمل المشترك والتعاون في كافة المجالات”، متمنياً للعراق المزيد من الاستقرار والتقدم للعراق وحكومته “.وحمل الرئيس معصوم الوفد الزائر احر تحياته الى الملك و رئيس مجلس النواب وتمنياته للشعب البحريني الشقيق باضطراد الخير والتقدم والسلام .