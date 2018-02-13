معصوم يدعو سفراء العراق إلى حشد المجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة

معصوم يدعو سفراء العراق إلى حشد المجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، خلال لقائه بسفراء العراق الجدد، اليوم الثلاثاء، إلى حشد المجتمع الدولي لإعمار المناطق المحررة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، عددا من سفراء العراق الجدد بمناسبة تسلم مهامهم الدبلوماسية”.وأضافت ان “معصوم استقبل كلا من السفير في لاهاي هشام العلوي والسفير في كوريا حيدر شياع البراك والسفير في فنزويلا قاسم عسكر والسفير في نيروبي برهان الجاف”.وأكد معصوم في حديثه للسفراء الجدد على “ضرورة العمل على تمتين علاقات الصداقة مع دول العالم وتوسيعها في المجالات كافة”، مشيراً إلى أهمية “تعزيز مكانة العراق على المستوى العربي والاقليمي والدولي”.وأوضح ان “العراق بات محط اهتمام دول العالم لاسيما بعد الانتصارات الكبيرة على تنظيم داعش الارهابي و تصميم العراقيين على الصمود والبناء والتعايش الحضاري بين جميع المكونات”, مشددا على ضرورة “بذل جهود حثيثة لحشد المجتمع الدولي للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المحررة والعمل على جذب شركات الاستثمارية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في القطاعات كافة”.كما اكد رئيس الجمهورية على “أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية في الخارج، وان تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها بغض النظر عن انتماءاتهم”.

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