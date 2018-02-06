معصوم يعتذر عن الحضور لمهرجان المربد الشعري

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البصرة/شبكة أخبار العراق- اعتذر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الثلاثاء، عن حضوره مهرجان المربد الشعري في محافظة البصرة، بسبب لانشغاله بمسؤوليات اخرى.وقال مصدر في اتحاد الأدباء والكتاب بالبصرة ، ان رئيس الاتحاد سلمان كاصد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يعتذر فيه عن حضور مهرجان المربد الشعري لانشغاله بمسؤوليات اخرى، دون الكشف عنها”.وكان أول مهرجان مربد انطلق في الأول من نيسان عام 1971، وجرت العادة أن يقام في بغداد، لكن بعد سقوط النظام السابق نقل الى البصرة باعتبارها تمثل موقعه التاريخي، وبلغت دورات المهرجان 18 دورة سنوية لغاية عام 2002، قبل أن يتم إلغاء تسلسلها في عام 2003، حيث أعلنت وزارة الثقافة في عام 2004 اعتماد تسلسل جديد، وبذلك تكون الدورة الجديدة لعام 2017 هي الدورة الثالثة عشر على التوالي.ويستمد المهرجان عنوانه من سوق المربد التي كانت تقع في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة، وهي أشبه بسوق عكاظ قبل الإسلام.