معصوم ينقاش مع اعضاء مجالس المحافظات قانون إلغاء مجالسهم

آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، الثلاثاء، مع اعضاء المجالس المحلية التشريع القانوني الاخير القاضي بالغاء مجالسهم.وذكرت هيئة الرئاسة في بيان، ان “رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم، عدداً من اعضاء المجالس المحلية للاقضية والنواحي في محافظات العراق “.واضافت ان “معصوم استمع الى وجهات نظرا اعضاء المجالس بالتشريع القانوني الاخير القاضي بالغاء المجالس المحلية، حيث اكد الحضور على الاهمية الدستورية والخدمية للمجالس”.يذكر ان مجالس المحافظات هي حلقة زائدة وفاسدة اضرت بميزانية الدولة وبالخدمات العامة .ويفترض ان يكون مجالس المحافظات من (المحافظ ومسؤولي الاقضية ومدراء النواحي).