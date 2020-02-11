مع الأسف..الغانمي:سيبقى الجيش حامياً للعملية السياسية ولولا سليماني والمهندس لضاع العراق!!

مع الأسف..الغانمي:سيبقى الجيش حامياً للعملية السياسية ولولا سليماني والمهندس لضاع العراق!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق -أكد رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، الثلاثاء، أن الجيش العراقي سيبقى حاميا للعملية السياسية والديمقراطية في العراق، فيما أشار إلى ان  قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يمثلان أعلى رموز البطولة .وقال الغانمي في كلمة القاها خلال الحفل التأبيني بمناسبة مرور 40 يوما على مقتل سليماني والمهندس ، إن “المهندس كان مثالا للجندي العراقي الأصيل والمطيع بكل معنى الرجولة والتضحية ورفيق دربه سليماني كان مدافعا عن استقرار وأمن العراق”، مبينا أنه “قاتلنا سوية ودمجنا ساعات الليل والنهار وكان شعارنا الأول تحرير الانسان والأرض”.وأضاف الغانمي، أنه “كان للقادة الشهداء دور مؤثر في زف بشرى النصر”، لافتا إلى أنه “لولا تضحياتهم لما بقي العراق سالما ”.وأكد الغانمي أنه “سيبقى الجيش العراقي حاميا للعملية السياسية ”.يذكر ان الفريق الغانمي  احد ذيول إيران وهو من وقع على مذكرة الدفاع المشترك معها وزارها عشرات المرات بما فيها اداء التحية لقبر خميني قاتل الجيش العراقي  ولولا ولائه لإيران لما بقى بمنصب رئيس اركان الجيش وهو ضابط غير متدرج وصنفه معدات فنية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *