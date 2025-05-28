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نائب: وزارة الخارجية فاشلة ومصالح العراق مفقودة
منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية
الموسم الانتخابي..السوداني:مدينة الصدر الجديدة ستكون وفق تصميم لائق
رشيد:علاقتنا مع إيران “زواج كاثوليكي “ولنا الشرف أن نكون وسطاء بين إيران وأمريكا
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
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مفتن يخصص(250) مليون دينار عراقي للمنتخب الوطني في حال تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026
اللاعب (إبراهيم بايش) يلتحق بتدريبات المنتخب الوطني في البصرة
تدريبات مغلقة للمنتخب العراقي بإشراف المدرب أرنولد
يوم 19 من شهر آب المقبل موعد إنطلاق بطولة كأس السوبر لكرة القدم
العراق يحقق نتائج جيدة في بطولة التنس العربية في مصر
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منظمة بدر:لن نتحالف مع السوداني رغم عملنا المشترك تحت العباءة الإيرانية
رشيد:علاقتنا مع إيران “زواج كاثوليكي “ولنا الشرف أن نكون وسطاء بين إيران وأمريكا
يحدث في العراق فقط..من بائع “بصل” إلى منصب نائب محافظ البصرة !!
طهران:سنقرر كيفية نقل زوار إيران وباكستان إلى كربلاء للمشاركة في “أربعينية الحسين” المشروع
الأعرجي وأحمديان: العراق وإيران جسدان في روح واحدة
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