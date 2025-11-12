مفوضية الأحزاب:56.11% نسبة المشاركة في التصويت الخاص والعام

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، النسب الأولية للإقبال الجماهيري في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد فرز 9.99% من إجمالي محطات الاقتراع .وأظهر جدول إحصائي للمفوضية، أن نسبة المشاركة الإجمالية في التصويت العام على مستوى البلاد بلغ 54.35%، بعد أن أدلى 10,904,637 ناخباً بأصواتهم من أصل 20,063,773 ناخباً مسجلاً.وسجلت محافظات إقليم كوردستان ومحافظة نينوى أعلى نسب للإقبال، حيث تصدرت محافظة دهوك المحافظات بنسبة مشاركة بلغت 76.07%، تليها محافظة أربيل بنسبة 69.02%، ثم محافظة نينوى بنسبة 64.07%.كما أظهرت الإحصاءات، أن محافظتي السليمانية وحلبجة سلجتا نسب مشاركة مرتفعة بلغت 64.12% و 56.87% على التوالي.فيما تراوحت نسب المشاركة في محافظات الوسط والجنوب، حيث سجلت محافظة صلاح الدين 66.44%، والأنبار 65.93%، والبصرة 50.21%، وذي قار 47.94%، والقادسية 48.39%، بينما جاءت أقل نسب للمشاركة في محافظتي ميسان 40.11%، وبابل 49.82%.أما في العاصمة بغداد، فقد بلغت نسبة الإقبال في جانب الرصافة 41.55%، وفي دائرة الكرخ 53.27%.

