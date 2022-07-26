مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة تحذر من جائحة كورونا

مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة تحذر من جائحة كورونا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت مفوضية الاتحاد الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء ستيلا كيرياكيدس، من أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، وقالت «للأسف هناك زيادة مقلقة في حالات الإصابة في عدة دول».وأعلنت كيرياكيدس، في حديث لراديو « قبرص» أنّه يتعيّن على دول التكتّل البدء في الاستعداد الآن لموجة جديدة من جائحة كوفيد-19 في فصلي الخريف والشتاء المقبلين، لافتة إلى «زيادة مقلقة» في حالات تفشي المرض.وتابعت «خلال الشهرَين الماضيَين، كنّا نستعد لفصلي الخريف والشتاء، ونحن ندرك تماماً أنّ الموجة الوبائية القادمة لا يمكن ولا ينبغي لها أن تثقل كاهل اقتصاداتنا أو مجتمعاتنا، ولا سيما في وقت تتأثر فيه بالفعل بالحرب وغزو أوكرانيا، والتضخم».وقالت كيرياكيدس، إنّ المفوضية طلبت من الدول الأعضاء تسريع وتيرة منح الجرعات التنشيطية من اللقاحات لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً وللفئات المعرضة للإصابة.وأكدت على أنه «يجب أن تكون هذه الأشهر تحضيرية، بحيث تكون أنظمتنا الصحية جاهزة لموجات جديدة محتملة قد تترافق على سبيل المثال مع الأنفلونزا الموسمية». 

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