مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخباً سيشاركون في يوم التصويت الخاص

مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخباً سيشاركون في يوم التصويت الخاص
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، أن عدد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية.وقالت المتحدثة باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريح في تصريح للإعلام الرسمي “، إن “التصويت الخاص سيُجرى قبل التصويت العام بـ48 ساعة، وذلك نظرًا لطبيعة عمل الفئات المشمولة بهذا التصويت، والتي ستكون مسؤولة عن تأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع العام“.وأضافت، أن “التصويت الخاص يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجميع التشكيلات العسكرية والأمنية”، مشيرة إلى، أن “هؤلاء سيُدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خاصة حددتها المفوضية مسبقًا، وليس في مراكز الاقتراع التابعة لمناطق سكناهم، وذلك تماشيًا مع أماكن انتشار قطعاتهم العسكرية“.وأوضحت، أن “بطاقات التصويت البايومترية الخاصة بهم مرمّزة بشكل يميزهم عن باقي الفئات، وتُسحب منهم مباشرة بعد الإدلاء بأصواتهم، وتُعاد إليهم لاحقًا، كما يتم تعطيل هذه البطاقات لمدة 72 ساعة بعد التصويت، كإجراء قانوني يخص هذه الفئة فقط“.وبخصوص أعداد الناخبين المشمولين بالتصويت الخاص، كشفت أبو سودة أن “عددهم يبلغ نحو 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، أما عدد النازحين المتواجدين في المخيمات، فبلغ 26,538 ناخبًا“.أما بشأن تصويت العراقيين في الخارج، فأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، أن “هؤلاء الناخبين يصوتون باستخدام البطاقة البايومترية، شأنهم شأن ناخبي التصويت العام داخل العراق، ويُحتسب تصويتهم بحسب محافظاتهم الأصلية“.وأشارت إلى، أن “القانون لم يتطرق بشكل مفصل إلى عملية تحديث بيانات ناخبي الخارج، لكن المفوضية تعتمد الاقتراع البايومتري حصراً كإجراء أساسي في مشاركتهم الانتخابية“.

