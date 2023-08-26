مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم من أصل (29) مليون ناخب لهم حق المشاركة

مفوضية الانتخابات:أكثر من مليون ناخب حدثوا بياناتهم من أصل (29) مليون ناخب لهم حق المشاركة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق من أصل 29 مليون ناخب لهم الحق المشاركة في الانتخابات .وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن “فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين”.وأكد أن “أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:
نينوى                       159925   
بغداد/ الكرخ               115281  
بغداد/ الرصافة            98682
كركوك                      80544
صلاح الدين                69918  
أربيل                        65468
سليمانية                   64990
الأنبار                     51759
ديالى                      49368
البصرة                     47569 
ذي قار                     33420
بابل                       31758
كربلاء المقدسة               31270    
دهوك                      29877
 النجف الأشرف              29456
الديوانية                    22304
ميسان                     20126
واسط                     14295
المثنى                     15595″.
وبين أن “المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين”.وذكر أن “المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:

أربيل                    1216
دهوك                    1414
سليمانية                  759
ذي قار                   6
كربلاء            4 
وأوضح أن “المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً”، مشيراً الى أن “مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *