مفوضية الانتخابات:استبعاد أكثر من(470) مرشحاً من الانتخابات وهناك المزيد

بغدلد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاربعاء، استبعاد أكثر من 470 مرشحاً حتى الآن، فيما أوضحت آلية استبدال واستبعاد المرشحين للانتخابات

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، الحسن قبس في تصريح صحفي، إن “عدد المستبعدين من الانتخابات حتى الآن بلغ أكثر من 470 مرشحاً، حيث إن القائمة الأخيرة التي صدرت تضمنت 253 مستبعداً

وأوضح قبس: “وفقاً للقانون، وبعد تبليغ المرشح أو الحزب بقرار الاستبعاد، يمنح الحزب مهلة ثلاثة أيام لاستبدال المرشح المستبعد، بينما يحق للمرشح ذاته الطعن بالقرار أمام الهيئة القضائية

وأضاف إن “المفوضية جهة حيادية ولا تمتلك مصلحة في استبعاد أو مشاركة أي مرشح، حيث إن القرار النهائي يعود إلى الهيئة القضائية، وفي حال حصول المرشح على قرار لصالحه، يعاد إدراجه في قوائم الانتخابات