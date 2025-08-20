آخر تحديث:
مصدر أمني:إغلاق قاعدة عين الأسد منتصف الشهر المقبل
وزارة التخطيط: الاجتماع مع وفد الإقليم بشأن النفط والرواتب والإيرادات كان ناجحا
بعد استبعاده من الانتخابات النائب (احمد الجبوري) يرشح أبنه بدلاً عنه
مفوضية الانتخابات:استبعاد أكثر من(470) مرشحاً من الانتخابات وهناك المزيد
النزاهة تحذر من تجاوز سقوف إنفاق الحملات الانتخابيَّة
مجلس الوزراء يقرر تمويل رواتب الإقليم بعد تنفيذ حكومة الإقليم ما ورد في قانون الموازنة
المالية النيابية:(8)تريليون ديناراً الرواتب الشهرية لكافة الشرائح
اجتماع بين بغداد وأربيل بشأن ملف الرواتب والنفط
نائب إطاري:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
خبير اقتصادي:(99.2%)نسبة الرواتب من إيرادات الدولة بسبب الفشل الحكومي والفساد السياسي
المياه النيابية:العراق بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة في ظل حكومة السوداني
ظل البيت لمطيره طارت بيه فرد طيره..الإطار:إيران باقية وأمريكا خارج!
مصدر سياسي:السامرائي خصص أكثر من (100) مليون دولاراً لشراء المقاعد النيابية
لاريجاني:الاتفاقية الأمنية مع العراق لتعزيز الدفاع المشترك ضد أمريكا وإسرائيل
