مفوضية الانتخابات:استبعاد المرشحين من الانتخابات قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن قرارات استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر القرار.وقالت المفوضية في بيان ، إن “مجلس المفوضين قرر استبعاد المرشحين لمخالفتهم شروط الترشيح الواردة في قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل، وتحديداً المادة 3/7 التي تشترط حسن السيرة والسلوك، وعدم صدور حكم قضائي بات بحقهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بما في ذلك قضايا الفساد الإداري والمالي، سواء شملهم العفو أم لا”.وأضاف البيان، أن “استبعاد المرشحين جاء بعد مراجعة وتدقيق قيود جنائية صدرت عن وزارة الداخلية/ مديرية التسجيل الجنائي، بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري (79) لسنة 2025 المختصة بتدقيق أهلية المرشحين”.وأوضحت المفوضية، أن “قرار مجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ النشر، مؤكدة أن قرار الهيئة القضائية هو نهائي وملزم للجميع”.

