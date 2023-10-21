مفوضية الانتخابات:استبعاد (393) مرشحا من انتخابات مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات:استبعاد (393) مرشحا من انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عدد المرشحين المستبعدين من انتخابات مجالس المحافظات، فيما أوضحت أسباب الاستبعاد.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث صحفي: إنه “لغاية اليوم، بلغ عدد المستبعدين 393 مرشحاً، من ضمنهم 240 (مساءلة وعدالة)، و54 (قيد جنائي)، و 46 (نزاهة)، و8 (وثائق دراسية، و12 (منتسبو أجهزة أمنية)”.

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