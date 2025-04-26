مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018

مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، السبت، أن المفوضية لم تتسلم أي مقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن.وقالت نبراس أبو سودة، في حديث صحفي، إن المفوضية تعمل وفق القانون النافذ حالياً، وهو التعديل الثالث رقم 12 لسنة 2018، موضحة أن جميع الإجراءات والاستعدادات تجري على أساس هذا القانون.وأضافت أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على القانون، سيتم إبلاغ المفوضية رسمياً عبر الطرق المعتمدة، وحينها ستقوم المفوضية بدراسة الأمر وإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه.

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