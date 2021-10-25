مفوضية الانتخابات:البدء بعمليات العد والفرز اليدوي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل

مفوضية الانتخابات:البدء بعمليات العد والفرز اليدوي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت مفوضية الانتخابات، موعد البدء بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها.وقالت المفوضية في بيان: انها “ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق 27 تشرين الأول”.

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