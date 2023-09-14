مفوضية الانتخابات:السبت المقبل إجراء قرعة أرقام المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات

مفوضية الانتخابات:السبت المقبل إجراء قرعة أرقام المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، موعد إجراء قرعة أرقام المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل  في حديث صحفي: إنه “تم تحديد الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت المقبل الموافق الـ16 من أيلول الحالي، إجراء عملية قرعة أرقام المرشحين والأحزاب والتحالفات على قاعة فندق المنصور ميليا”.وأضاف أن “القرعة ستتم بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضين والممثلين عن التحالفات والأحزاب والمرشحين المنفردين وكذلك منظمات المجتمع المدني”، مشيرا الى أنه “سيتم توجيه الدعوة لكل القنوات الفضائية والوكالات الاخبارية والإعلاميين”.

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