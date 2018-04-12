مفوضية الانتخابات:السبت المقبل موعد إنطلاق الحملات الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق-أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، ان الحملة الاعلامية للائتلافات والاحزاب المشاركة والمرشحين ستنطلق السبت المقبل.وقال رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران في بيان، إن “الحملات الاعلامية ستنطلق يوم السبت الموافق 14 /4 /2018 وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء يوم الاقتراع وذلك لإتاحة الفرصة للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم للناخبين”، لافتا الى ان “المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الانتخابي وتنفيذ الفقرات الواردة في نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 والخاصة بمن يخالف ضوابط الحملات وفق المادة (22) من النظام المذكور”.ودعا البدران جميع الائتلافات والاحزاب والمرشحين الى “التعاون مع مفوضية الانتخابات والالتزام بتطبيق مفردات وضوابط نظام الحملات الانتخابية”.يذكر ان مفوضية الانتخابات صادقت على قوائم المرشحين في وقت سابق استعدادا للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في 12 /5 /2018.