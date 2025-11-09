مفوضية الانتخابات:السجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات غير مشمولين بالتصويت الانتخابي

مفوضية الانتخابات:السجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات غير مشمولين بالتصويت الانتخابي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مفوضية الانتخابات عن الأسباب القانونية التي حالت دون مشاركة السجناء والمرضى الراقدين في المستشفيات في عملية الاقتراع خلال الانتخابات الحالية.وقال مدير إعلام مفوضية الانتخابات في ديالى، سلام مهدي في حديث صحفي، إنّ “المفوضية تعتمد في إجراءاتها على القانون الذي أقره مجلس النواب العراقي بكل فقراته ومحاوره، وهذا القانون لم يتضمن شمول السجناء أو المرضى الراقدين في المستشفيات بالتصويت”.وأضاف مهدي أن “عدم شمول هذه الفئات بالتصويت لا يقتصر على الانتخابات الحالية فحسب، بل بدأ منذ انتخابات عام 2021 واستمر في انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023″، موضحاً أن “الأساس في العملية الانتخابية هو امتلاك بطاقة الناخب، وهو ما يمثل إشكالية بالنسبة للسجناء والمرضى”.وأشار إلى أن “المفوضية اقترحت في وقت سابق غلق هذا الملف نظراً لكثرة الإشكاليات الإدارية والقانونية المرتبطة به”، مبيناً أن “المرضى الذين يتواجدون في منازلهم يمكنهم الإدلاء بأصواتهم ضمن التصويت العام، وهو ما يجعل هذا الموضوع محسومًا من الناحية التنظيمية والقانونية”.وكانت المحافظات العراقية المختلفة قد شهدت، اليوم الاحد انطلاق عملية التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب 2025، بمشاركة واسعة من القوات الأمنية والنازحين والنزلاء والكوادر العاملة في المفوضية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *