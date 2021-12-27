مفوضية الانتخابات:الشهر المقبل موعد الجلسة البرلمانية الأولى

مفوضية الانتخابات:الشهر المقبل موعد الجلسة البرلمانية الأولى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم ، موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، مشترطة اعلان المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات لتثبيت هذا الموعد.وقال عضو الفريق الاعلامي بالمفوضية عماد جميل في حديث صحفي، ان “المفوضية بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، مشيرا الى انه “في حال المصادقة سترسل المفوضية اسماء الفائزين والاحتياط إلى البرلمان لعقد جلسته الأولى”.وأضاف، انه “المصادقة على الانتخابات تعني عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب في العاشر او الحادي عشر من شهر كانون الثاني المقبل”.وأوضح، ان “الفائزين سيؤدي اليمين الدستور، وفي حال مضي شهر على عدم تأدية المرشح الفائز لليمين الدستوري فأن المرشح الاحتياط بدائرته سيكون بديلا عنه وهنا سينتهي دور المفوضية بهذا الشأن”.

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