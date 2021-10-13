مفوضية الانتخابات:العد والفرز اليدوي سيحسم خلال أسبوع

مفوضية الانتخابات:العد والفرز اليدوي سيحسم خلال أسبوع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، موعد حسم عملية العد والفرز اليدوي والمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات.وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان العبوسي، في مؤتمر صحفي، إن “المحطات التي ستفحص يدويا 140 محطة”.وأضاف، أن “المفوضية ستباشر اليوم بالعد والفرز اليدوي لمحطات الكرخ والرصافة”.وتابع العبوسي، أن “عملية العد والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع، وسيتم بعدها المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات”.وأكد: “لن نجري العد والفرز اليدوي لجميع المحطات وسيتم التعامل معها وفق الشكاوى”.

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