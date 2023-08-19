مفوضية الانتخابات:الفاسدين مشمولين بالاشتراك بالانتخابات المقبلة

مفوضية الانتخابات:الفاسدين مشمولين بالاشتراك بالانتخابات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل للوكالة الرسمية ،اليوم السبت،، إن ” الممنوعين من الترشيح للانتخابات ، هم من ” المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة أو صدرت ضدهم أحكام أو من قدموا شهادات دراسية مزورة أو قاموا بمخالفات في الدعاية الانتخابية أو خالفوا قواعد السلوك الموقعة مع المفوضية هؤلاء سيمنعون من الترشيح”. 

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