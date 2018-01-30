مفوضية الانتخابات:المرشحين للانتخابات القادمة من حملة شهادات البكالوريوس

مفوضية الانتخابات:المرشحين للانتخابات القادمة من حملة شهادات البكالوريوس
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، أنها ستتسلم أسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية على أساس الشرط الجديد للحاصلين على شهادة البكالوريوس فقط، ورد الترشيحات ما دون ذلك، مبينة انها لم تتسلم اسماء مرشحين اي قائمة حتى الان.وقال رئيس المفوضية معن الهيتاوي في حديث صحفي له اليوم: إن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بإتباع قانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب بشرطه تحديد شهادة البكالوريوس للترشيح بعد رد المحكمة الطعن الذي تقدم به عدد من الأعضاء في البرلمان”.وأضاف ان “المفوضية ستتسلم الأسماء المرشحة للانتخابات وفق الشرط الجديد والآليات المحددة بالقانون الجديد”، مؤكدا “عدم تسلم المفوضية لأي أسم من المرشحين للانتخابات ولكافة القوائم الانتخابية حتى الان”.وكانت المحكمة الاتحادية ردت، أمس الاثنين، الطعن بشأن قرار مجلس النواب الذي اشترط دخول الانتخابات لحاملي شهادة البكالوريوس وأعلى حصرا واستبعاد من هم دون الشهادات الجامعية.

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