مفوضية الانتخابات:المرشح للانتخابات لا يستلم تخصيصات مالية

مفوضية الانتخابات:المرشح للانتخابات لا يستلم تخصيصات مالية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مساعد الناطق باسم مفوضية الانتخابات، نبراس ابو سودة، السبت، بأن المرشح للانتخابات لا يستلم تخصيصات مالية، مبينة ان قانون الاحزاب سابقا كان يعطى للحزب مبلغاً من المال بعد التأسيس وهذه الفقرة عطلت بسبب الضائقة المالية.وقالت أبو سودة في حديث صحفي، إنه “لا توجد تخصيصات مالية توزع على المرشحين للانتخابات، والمفوضية لا توزع تخصيصات لعدم وجود هذه الفقرة في القانون”، مبينة أن “المفوضية هي من تستحصل من المرشح تأمينات عند الترشيح وهذا التأمينات تذهب لخزينة الدولة“.وأوضحت أبو سودة، ان “هنالك مادة في القانون رقم 36 لسنة 2015 الذي يخص الاحزاب يعطى للحزب مبلغ من المال بعد التأسيس وهذه الفقرة تقوم بها وزارة المالية وليست المفوضية”، مؤكدة أن “هذه الفقرة معطلة بسبب الضائقة المالية التي يمر بها البلد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *