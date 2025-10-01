مفوضية الانتخابات:المصادقة على(7768)مرشحا للانتخابات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء، على قوائم المرشحين للانتخابات العراقية.وذكرت المفوضية في بيان ، أن “مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025”.وأضافت أن “المجلس قرر ان يكون موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم، في يوم الجمعة المقبل المصادف 2025/10/3”.وبحسب البيان، فإن “عدد المرشحين المصادق عليهم بلغ 7768، منهم 2248 اناث و5520 ذكور”، مبينًا أن “الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم تنتهي عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 2025/11/8”.ومنذ أن فتحت المفوضية العليا للانتخابات أبواب الترشيح أمام الكتل والأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين المنفردين، أصدرت المفوضية العديد من قوائم الاستبعاد لمئات المرشحين لشمول بعضهم بقانون المساءلة والعدالة وآخرين لتورطهم بجرائم وجنح جنائية ولأسباب أخرى.وكان رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل، كشف في وقت سابق، أن عدد المستبعدين من سباق الترشح بلغ حتى الآن 751 مرشحاً في آخر إحصائية لقرارات الاستبعاد الصادرة عن مجلس المفوضين.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة، يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب قرار مجلس الوزراء العراقي، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية قبلها بفترة وجيزة.

